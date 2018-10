Aéroports départementaux : le grand fiasco

Avec les contraintes budgétaires, les petits aéroports sont de plus en plus fragiles. Depuis 1993, une dizaine de plateformes ont dû cesser toutes activités. En effet, parmi les 120 petites qui existent dans notre pays, un record en Europe, seulEs 17 sont rentables. Les autres sont très peu fréquentées et coûtent beaucoup d'argent aux contribuables.