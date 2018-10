Air France propose d'augmenter ses salariés

La direction d'Air France propose 4% d'augmentation de salaire à ses employés dès 2018, soit 2% avec effet rétroactif cette année et 2% pour 2019. Les discussions avec les représentants du personnel reprennent et les pilotes exigent 6% d'augmentation, tandis que l'intersyndicale souhaite un peu plus de 5%. Vu que la grève de printemps a coûté plus de 300 millions d'euros à la compagnie, les syndicats accepteront-ils cette proposition ?