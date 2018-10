Le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance pour la France en 2018 et 2019

Le Fonds monétaire international a revu à la baisse sa prévision de croissance pour la France en 2018 et 2019. Dans ses dernières perspectives économiques mondiales publiées ce mardi, le FMI estimé que la croissance devrait s'élever à 1,6%. Cette nouvelle prévision correspond à un tassement de respectivement 0,1 et 0,2 point de pourcentage par rapport à celle précédemment établie par le Fonds en juillet. Par rapport à la prévision d'avril, la baisse atteint même respectivement 0,5 et 0,4 point de pourcentage. Pour le FMI, qui s'aligne pour l'année en cours sur les prévisions de l'Insee, de l'OCDE et de la Banque de France, le ralentissement de la croissance "reflète une demande extérieure plus modérée".





Le mauvais chiffre du deuxième trimestre, avec seulement 0,2% de hausse du Produit intérieur brut (PIB), ainsi que les incertitudes internationales, sur fond de guerre commerciale sino-américaine, sont largement responsables de ces prévisions plus pessimistes. Le Fonds accorde par ailleurs un satisfecit au gouvernement français pour les réformes déjà menées ou en cours. "Le projet de la France de réduire ses dépenses (publiques) est une démarche à saluer", alors que le pays fait partie selon le FMI de ceux dans la zone euro qui doivent mettre à profit une croissance actuellement au-dessus de son potentiel de long terme pour se créer des marges de manœuvre fiscales.