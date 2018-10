La chronique de FX Pietri : il faut sauver les niches fiscales !

Les niches fiscales dépasseront les 100 milliards d'euros pour l'année 2018, soit une hausse de sept milliards. Il faut les sauver, car c'est le meilleur moyen pour cibler la baisse d'impôt pour soutenir l'économie. La principale niche fiscale, le CICE, s'évaluant à 22 milliards d'euros, va alléger les charges des entreprises et leur permettre d'investir pour obtenir plus de rentabilité et de recruter. La seconde niche est le crédit impôt recherches, d'une valeur de six milliards et qui est plébiscité de partout. Quid des autres niches fiscales ? Quels sont les problèmes qu'elles engendrent ?