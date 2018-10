La chronique de FX Pietri : l'importante baisse des charges pour les entreprises en 2019

Emmanuel Macron avait comme leitmotiv moins de charges pour les entreprises afin qu'elles embauchent. Dans son budget, "Il y a en tout une enveloppe fiscale de 18,3 milliards d'euros en direction des entreprises, c'est juste trois fois plus que ce le gouvernement donne au pouvoir d'achat des ménages", affirme François-Xavier Pietri. "Grâce au CICE, ajouté à la baisse programmée des impôts sur les entreprises et à la fin du forfait social", ajoute-t-il, "on arrivera à 23,3 milliards d'euros".