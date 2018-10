La chronique de FX Pietri : les marchés boursiers dévissent

Les cours du Dow Jones et du Nasdaq ont respectivement baissé de 3,1% et de 4%. "Cela a entraîné une baisse un peu partout", notamment en Asie, à Paris et en Europe, affirme François-Xavier Pietri. Selon lui, la Réserve fédérale américaine (Fed) en est la cause, car "elle avait jusqu'à présent soutenu l'économie américaine et défini des intérêts très bas". Cela a tellement marché que la Fed a remonté ses taux et a provoqué un impact dans le monde. Cela toucherait également le quotidien des Français sur le crédit immobilier et sur la consommation. Cette baisse a des effets sur la dette qui s'élève à 2 299 milliards d'euros, soit 99% du PIB, ainsi que sur la hausse des taux d'intérêts en remboursement. A présent, la FMI craint une crise mondiale.



Ce jeudi 11 octobre 2018, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la baisse des cours de la Bourse. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 11/10/2018, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.