La chronique de FX Pietri : réformes, ça va être chaud !

Le nouveau gouvernement a du pain sur la planche avec les réformes majeures, telles que l'assurance chômage, la réduction des dépenses publiques et surtout, d'après François-Xavier Pietri, la retraite "qui est déjà en soi un dossier explosif", et qui l'est encore plus "depuis que les retraités sont dans le collimateur du gouvernement". Quid des autres sujets qui fâchent ? Pourquoi le gouvernement est-il dans une position précaire ?