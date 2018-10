La chronique de FX Pietri : taxe d'habitation, la grande arnaque ?

Pour certains contribuables, la taxe d'habitation, qu'ils espéraient voir baisser, ne l'est finalement pas. En effet, pour renflouer leurs caisses avant la suppression totale de cette taxe en 2021, des milliers de maires en ont augmenté la valeur. Cela concernerait 5 680 communes en 2018 et 12 629 en 2017. Les 20% des ménages n'auront pas droit à la réduction de 30% prévue au mois d'octobre, une nouvelle qui fait d'eux les "dindons de la farce", selon François-Xavier Pietri. Concrètement, qui seront concernés par cette baisse de taxe ?



