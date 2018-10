La chronique de Pascal Perri : retraites, la réforme ou la ruine ?

Emmanuel Macron avait promis d'effectuer une réforme sur les retraites. Cela touchera d'abord l'âge légal de départ à la retraite. Il est de 62 ans, "mais en réalité, pour toucher un taux plein, il faut aller jusqu'à ce qui est appelé âge pivot, c'est-à-dire, 63 ans", explique Pascal Perri. Cette réforme a provoqué la colère des syndicats qui y voient une hypocrisie. Pourtant, d'après les explications du chroniqueur, cette réforme est indispensable. De plus, "le modèle français est un modèle de solidarité intergénérationnel et non par capitalisation", précise-t-il. Les cotisants les confondent, provoquant ainsi en eux une réaction d'injustice.



