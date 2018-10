La chronique de Pascal Perri : retraites, réforme explosive en vue ?

Le gouvernement doit s'engager jusqu'au bout dans la réforme des retraites, "qui est une promesse d'Emmanuel Macron en équité fiscale et sociale" avance Pascal Perri. D'après lui, les Français s'attendent à un rééquilibrage. Autre raison, "le problème de financement en 2030 où il faudra trouver entre neuf et onze milliards de plus pour se retrouver". La dernière raison est la démographie, car "le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va doubler dans les 20 ans qui viennent".



