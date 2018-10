Les cadres perdent de plus en plus de temps dans les réunions

Aujourd'hui, la "réunionite" est un phénomène qui s'aggrave au sein des entreprises françaises. L'Ifop vient de publier un sondage sur le sujet et il en est ressorti que les cadres perdent de plus en plus de temps en réunion. Si la durée a diminué, 69 minutes en moyenne contre 79 en 2015, la fréquence, elle, a augmenté. Les cadres participent en moyenne à 3,5 réunions par semaine, soit en cumulé, six semaines de leur temps de travail par an. Pour les salariés, on en compte trois par semaine en moyenne pour un résultat peu probant. En effet, toujours selon cette étude de l'Ifop, seuls 12% des cadres estiment que les réunions auxquelles ils assistent sont réellement efficaces.