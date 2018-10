Les petites stations-service sont condamnées à se réinventer

Les stations-service se font de plus en plus rares sur les routes de campagne. En 1980, il en existait 40.000 sur tout le territoire contre 6.000 aujourd'hui. Et pour cause, beaucoup ont subi de plein fouet la concurrence des grandes surfaces. Cependant, certaines se sont réinventées un rôle social afin de subsister. En Ardèche, une station-service familiale a diversifié ses services pour s'en sortir. Désormais, la vente de carburants ne représente plus que 40% de son activité.