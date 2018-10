Loi Pacte : ces mesures qui devraient aider les petites entreprises et les indépendants

C'est le premier article de la loi Pacte et il donne le ton : réduire les démarches et les coûts. A partir de janvier 2021, créer son entreprise se fera intégralement en ligne sur une plateforme dédiée. Celle-ci deviendra l'unique interface et remplacera donc les sept réseaux de centres de formalités des entreprises actuellement déployés. Plus besoin, donc, de réaliser plusieurs démarches impliquant de se rendre physiquement dans plusieurs de ces organismes, et donc différents lieux parfois éloignés les uns des autres.





Un autre article prévoit la création d'un registre général des entreprises. Le fichier, accessible en ligne à l'horizon 2021, centralisera les informations actuellement contenues dans différentes listes (registres du commerce et des sociétés, répertoires des métiers et registres des actifs agricoles). Cela évitera à de nombreuses entreprises de devoir s'immatriculer dans plusieurs registres, ce qui induisait des coûts supplémentaires inutiles.