Magasins de jouets : les raisons de la crise

Noël approche à grand pas et les rayons des supermarchés spécialisés commencent déjà à se remplir de jouets. Cependant, les deux plus grandes enseignes, La Grande récré et Toys'R'Us, font actuellement face à un redressement judiciaire. Le premier a déjà trouvé une solution au cours de la semaine. Quant à Toys'R'Us, il devra attendre lundi prochain pour obtenir des réponses à son opération de sauvetage. Quelles solutions ces groupes ont-ils trouvé ? A quoi est due cette crise ? Quid de la consommation des jouets dans le pays ?