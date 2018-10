Privatisation d'ADP, de la FDJ et d'Engie : c'est parti !

L'autorisation de la privatisation de la Française des Jeux (FDJ) et d'Aéroports de Paris (ADP) a été votée jeudi à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi Pacte. Notons que l'Etat détient respectivement 72% et 50,63% des actions de ces deux entreprises, qui lui versent des dividendes à hauteur de 150 millions d'euros par an. C'est le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui a défendu cette initiative face aux critiques de l'opposition. Quels sont les enjeux de cette privatisation ? Comment se fera-t-elle ?