Smartphone : la facture énergétique explose

Selon Les Echos, la consommation énergétique du numérique progresse de 9% par an. Les écrans et toutes les infrastructures qui leur permettent de fonctionner impacteraient plus l'environnement que le transport aérien. Même si les géants de la tech rivalisent d'idées pour produire plus écolo, on est encore loin de la "sobriété numérique" prônée par un panel de scientifiques comme ceux du CNRS et de l'Inria. Notons que ces cinq dernières années, le nombre de smartphones a fortement progressé pour dépasser les quatre milliards d'unités. Quels risques sur le long terme ?