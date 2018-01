3 bonnes raisons d’attendre "Le 15 :17 pour Paris" de Clint Eastwood

Le film est inspiré de l’autobiographie des trois héros américains du Thalys, Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone. Au lieu d’aller chercher de jeunes acteurs pour les incarner, Clint Eastwood a décidé de leur demander de jouer leur propre rôle. Un cas inédit dans l’histoire du cinéma, surtout si on considère qu’ils n’avaient jamais joué la comédie auparavant. Reste que le soldat Alek Skarlatos a l’habitude des caméras puisque quelques mois après son retour au pays, il a participé à la saison 21 "Dancing with the stars", la version US de "Danse avec les stars". Avec sa partenaire Lindsay Arnold, il a terminé à la 3e place.