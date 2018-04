"Amoureux de ma femme" : Daniel Auteuil a toujours envie de faire rire

LCI : L'une des récompenses, c'est par exemple d'être membre d'un jury présidé par Steven Spielberg au Festival de Cannes. C'était comment ?

Daniel Auteuil : Etre juré au Festival de Cannes, c'est magnifique. Vous êtes entouré de gens géniaux. Ce qui est plus difficile dans ce métier, c'est d'être confronté aux tocards, aux mauvais, aux frustrés. J'ai réalisé au fil du temps d'ailleurs que c'était avec les moins bons cinéastes que l'on apprenait le plus, tout simplement parce qu'on apprend d'eux, on apprend ce qu'il ne faut pas faire. Donc, oui, au Festival de Cannes, j'étais avec des gens qui n'avaient plus rien à prouver, d'une humilité, d'une gentillesse et d'une classe folles. Le plus important, c'est que nous étions tous réunis par le même amour que nous portions au cinéma. Il y avait cette année-là une sélection de films remarquables et puissants dont le fameux "La Vie d'Adèle" d'Abdellatif Kechiche. J'étais le seul français membre de ce jury et j'étais fier qu'un film comme ça représente la France. J'étais heureux que les actrices aient elles aussi la Palme d'or. Nous étions unanimes pour penser que ce film bénéficiait beaucoup de ses actrices. C'était vraiment un truc à trois, c'est indissociable de la Palme d'or. Et puis, être membre du jury, c'est aussi fréquenter des artistes incroyables matin, midi et soir pendant 15 jours. Je me souviendrais toujours du jour des délibérations, je me souviendrais toujours de Nicole Kidman nageant dans la piscine ou des après-midi avec Steven Spielberg me demandant: «Et toi maintenant Daniel, c'est quoi ton prochain film?». C'est magnifique, ça. De la même façon que c'est magnifique d'avoir croisé dans ma vie des artistes comme Patrice Chéreau, Yves Montand, Marcello Mastroianni...

LCI : Comment s'étaient déroulées les délibérations ?

Daniel Auteuil : Nous étions unanimes pour penser que ce film bénéficiait beaucoup de ses actrices. C'était vraiment un truc à trois, c'est indissociable de la Palme d'or. Et puis, être membre du jury, c'est aussi fréquenter des artistes incroyables matin, midi et soir pendant 15 jours. Je me souviendrais toujours du jour des délibérations, je me souviendrais toujours de Nicole Kidman nageant dans la piscine ou des après-midi avec Steven Spielberg me demandant: "Et toi maintenant Daniel, c'est quoi ton prochain film ?". C'est magnifique, ça. De la même façon que c'est magnifique d'avoir croisé dans ma vie des artistes comme Patrice Chéreau, Yves Montand, Marcello Mastroianni...