Après "Wonder Wheel", reverra-t-on un jour un nouveau film de Woody Allen ?

Chronique d'une mise au ban annoncée. Le 13 octobre dernier, l’avant-première de "Wonder Wheel" au New York Film Festival était annulée à la dernière minute. En cause ? La suspension de Roy Price, le patron d’Amazon Studios, producteur du film, accusé de harcèlement sexuel, trois jours après la parution dans The New Yorker de l'enquête qui a fait vaciller Harvey Weinstein. Interrogé le 15 octobre par la BBC sur "l’affaire" en question, Woody Allen jugeait cette dernière "très triste pour tout le monde. Tragique pour les pauvres femmes concernées, triste pour Harvey dont la vie est tellement bouleversée."





En dépit d'un rectificatif, publié quelques heures après, où il qualifie Harvey Weinstein de "malade", la déclaration du réalisateur de "Midnight in Paris" est modérément appréciée par les défenseurs du mouvement MeToo. D’abord, parce qu’elle donne l’impression qu’il ne choisit pas entre les victimes et l’agresseur. Ensuite, parce qu’il est le père de Ronan Farrow, l’auteur de l'enquête du New Yorker. Mais aussi parce qu’il est lui-même mis en cause, depuis de nombreuses années, par sa fille adoptive Dylan Farrow, qui l’accuse de l’avoir agressé sexuellement à l’âge de 7 ans.