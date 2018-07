"Aquaman", "Glass", "Godzilla 2"… Les 5 bandes-annonces qu’il ne fallait pas manquer au Comic Con

La fin de "Split" avait vu apparaître un lien avec "Incassable". Le maître du suspense et du retournement de situation, M. Knight Shyamalan, vient conclure sa trilogie en réunissant trois de ses héros les plus emblématiques, David Dunn (Bruce Willis), Elijah Price (Samuel L. Jackson), Kevin Wendell Crumb et ses 23 personnalités (James McAvoy). Ajoutez à ce casting 3 étoiles la présence de Sarah Paulson, le montage qui va bien et la bande-son effrayante qui vous fera sursauter, et vous tenez la bande-annonce du Comic Con qui nous a fait le plus saliver. 2019 semble si loin...