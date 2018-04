"Avengers : Infinity War" est-il le film le plus cher de tous les temps ?

Si le scénario de "Avengers : Infinity War", en salles mercredi en France, fait l’objet d’une foule de spéculations, que dire de son budget ? Depuis l’annonce de la mise en chantier de ce nouveau volet par Disney et Marvel Studios, en 2014, les rumeurs vont bon train. Certains médias américains ont parlé d’un budget cosmique de 1 milliard de dollars. A l’époque, il s’agissait d’une estimation globale, partant du principe que les Anthony et Joe Russo allaient réaliser un film en deux parties.





A la veille de la sortie mondiale du film, "The Wall Street Journal" avance un budget de 300 millions de dollars, à la louche. Ce qui en ferait l’épisode le plus coûteux du machiavélique "Marvel Cinematic Universe", lancé en 2008 avec "Iron Man". Mais seulement le deuxième film le plus cher de l’histoire, à égalité avec "Justice League" et "Pirates des Caraïbes 5". Et derrière "Pirates des Caraïbes 4", qui avait coûté 378,5 millions de dollars en 2011. Dont 55 dans la poche du bienheureux Johnny Depp.