"Avengers : Infinity War", la critique : l’apocalypse dont les fans rêvaient

Encore un film de superhéros ? Oui mais pas n’importe lequel ! En salles ce mercredi, "Avengers : Infinity War" marque les dix ans de l’Univers Cinématographique Marvel, un projet sans pareil dans l’histoire du cinéma à grand spectacle. Du cinéma tout court. L’idée est simple : développer une série de films mettant en scène les différents personnages issus des comics de la célèbre maison d'édition. Avec des aventures communes et des histoires individuelles dans lesquelles les uns et les autres apparaissent suivant l’imagination des scénaristes. Hétéroclites et inégaux, les 18 films produits jusqu’ici ont flirté avec un peu tous les genres : l'action et la comédie ("Iron Man", "Spider-Man : Homecoming"), l’heroïc fantasy ("Thor"), la SF ("Les Gardiens de la galaxie") et même le thriller à tendance politique ("Captain America", "Black Panther").

"Avengers : Infinity War" est la somme de tous ces détours avec pas moins de 67 personnages au générique. Sur le papier, c’était sacrément casse-gueule. Mais les frères Anthony et Joe Russo, déjà aux commandes de "Captain America : Le Soldat de l’hiver" et "Captain America : Civil War" tiennent le cap et s’en sortent avec les honneurs, sinon avec brio. Première (très) bonne idée ? Faire du supervilain Thanos le pivot du film, celui par lequel le drame arrive – et de ce côté-là, le duo de cinéastes va provoquer quelques crises de panique chez les amateurs assidus. Mais aussi le personnage grâce et/ou à cause duquel tout se petit monde va se croiser, se fâcher, faire connaissance ou se réconcilier. Malin.