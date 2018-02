BAFTA 2018 : Guillermo del Toro, Gary Oldman, Allison Janney... découvrez le palmarès

- Star montante : Daniel Kaluuya ("Get Out")

- Meilleur scénario original : "Three Billboards: les panneaux de la vengeance", de Martin McDonagh

- Meilleur scénario adapté : "Call me by your name", de Luca Guadagnino, adapté du roman éponyme de James Ivory

- Meilleur documentaire : "I am not Your Negro", de Raoul Peck