Pour Brigitte Bardot, "beaucoup d'actrices font les allumeuses avec les producteurs"

Dans la même interview, Brigitte Bardot révèle que Jacques Chirac l'appelait sa "petite biche". "Il me faisait un peu la cour et me déclarait que j’étais toute mignonne", raconte-t-elle. "Je n’y prêtais guère attention. Moi, mon but était qu’il fasse, entre autres, fermer les animaleries des quais. Et là, il n’y avait plus personne."