"Avengers : Infinity War" atomise la concurrence avec plus de 400.000 entrées mercredi

Sans grande surprise, Iron Man, Thor, Captain America et leurs camarades de jeu ont attiré les foules ce mercredi. Avec 405.058 entrées sur 843 écrans dans toute la France, "Avengers : Infinity War" réalise le meilleur démarrage parmi les nouveautés de la semaine dont la comédie "Les Municipaux ces héros" avec 91.048 entrées dans 378 salles. "Amoureux de ma femme", de et avec Daniel Auteuil, doit se contenter de 21.080 entrées dans 326 salles.





Avec ce score sans appel, le film réalisé par les frères Anthony et Joe Russo réalise le plus gros démarrage pour un film de la franchise réunissant tous les superhéros Marvel. Le volet précédent, "Avengers : l’ère d’Ultron", n’avait attiré "que" 330.303 entrées sur 828 écrans le jour de sa sortie en avril 2015. Trois ans plus tôt, "Avengers" avait totalisé 301.470 entrées pour son premier jour dans les salles.