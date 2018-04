Box-office : pourquoi "Avengers : Infinity War" bat tous les records (et ce n'est pas près de s'arrêter)

Ces scores affolants s’expliquent en grande partie par un bouche-à-oreille globalement favorable. "Avengers : Infinity War" a en effet permis aux salles américaines de battre leur record de chiffre d’affaires samedi et dimanche, avec respectivement 83 millions et 61 millions de dollars. Sur le site de référence Rotten Tomatoes, le face-à-face entre la bande à Iron Man et le supervilain Thanos totalise 84% d’avis positifs chez les critiques de cinéma. Et surtout 93% d’avis positifs auprès des spectateurs.





L’attente autour de ce blockbuster annoncé dès 2014 est un autre facteur de ce succès. Pour David Hollis, responsable de la distribution chez Disney, cité par "The Hollywood Reporter", ce triomphe est tout sauf un hasard. Il serait même le fruit d’une stratégie mûrement réfléchie. "Marvel a passé dix ans à créer attentivement et méthodiquement un univers de personnages, de mondes et d’histoires qui convergent vers ce film", explique-t-il. "Ils ont ainsi crée un événement comme l’industrie du cinéma n’en avait jamais vu."