"Solo" : le nouveau spin-off de "Star Wars" cale au démarrage en France

Aux Etats-Unis, "Solo" doit sortir vendredi prochain. Et les prévisions ne sont guère plus encourageantes, les experts prévoyants un démarrage entre 130 et 150 millions de dollars de recettes le premier week-end pour le film interprété par le jeune Alden Ehrenreich. Loin derrière le record de 248 millions de dollars de l’épisode 7, "Le Réveil de la Force", en 2015.





De quoi faire peut-être réfléchir Disney qui a annoncé ces derniers mois la mise en chantier de deux nouvelles trilogies, l’une écrite par Rian Johnson, réalisateur de l’épisode 8, l’autre par les scénaristes de la série "Game of Thrones". Prochain rendez-vous pour les fans : l’épisode 9, réalisé par J.J. Abrams, dont le tournage doit débuter cet été pour une sortie à l’hiver 2019.