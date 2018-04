Brad Pitt va produire un film sur les dessous de l’affaire Weinstein

A Hollywood, une bonne histoire n'attend pas. Surtout lorsqu’elle a ébranlé durablement l’industrie cinématographique. Le 5 octobre dernier, les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey publiaient dans le "New York Times" une enquête sans précédent sur le producteur Harvey Weinstein, accusé de harcèlement de sexuel par plusieurs dizaines de comédiennes, sa société The Weinstein Company ayant conclu des arrangements avec huit d’entre elles. Le journaliste Ronan Farrow, fils de Mia Farrow et Woody Allen, révélera 13 témoignages supplémentaires le 10 octobre dans "The New Yorker".