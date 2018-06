Bruno Podalydès : "Ce ne sont pas les Bretons qui rejettent Bécassine !"

Dans le film de 2018, Bécassine quitte son village pour monter à la capitale, vêtue de sa célèbre robe verte et de sa coiffe traditionnelle, un baluchon sur l’épaule. Sur la route, elle tombe sur la marquise de Grand-Air (Karin Viard), à la recherche d’une nouvelle nourrice pour Loulotte, sa fille adoptive. La jeune femme va alors découvrir les moeurs - et les travers – de la grande bourgeoisie de l’époque. Bientôt indispensable au château, elle va devoir se méfier de Rastaquoueros (Bruno Podalydès), un sombre marionnettiste grec qui s’intéresse d’un peu trop près à la fortune de sa patronne.





A la fois tendre et déjanté, "Bécassine !" porte la patte de Bruno Podalydès qui a confié le rôle à Emeline Bayart, une comédienne de théâtre peu connue du grand public. "Quand on choisit un acteur, il est avant tout question de sensibilité", explique-t-il. "Avec Emeline, on a sans se le dire attrapé quelque chose de Bécassine qui était entre le burlesque et l’émotion. On a cherché des gestes, des postures. Il fallait aller dans l’outrance sans jamais tomber dans la caricature." Un jeu d’équilibriste auquel s’est volontiers prêté l'ensemble du casting qui comprend également Josiane Balasko, Michel Vuillermoz, mais aussi Denis Podalydès, le frère de Bruno.