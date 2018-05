C’est confirmé, Danny Boyle réalisera le prochain James Bond avec Daniel Craig

Devant la caméra, on retrouvera Daniel Craig pour la cinquième et sans doute dernière fois. Après "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" et "Spectre", l’acteur avait laissé entendre qu’il souhaitait ranger le costume de l’espion préféré de sa Majesté. Visiblement les producteurs ont su le convaincre de rempiler. Il est également probable que le choix de Danny Boyle, cinéaste expérimenté et reconnu, ait pesé dans la balance.





Car avant ce nouvel épisode très attendu les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble. En juillet 2012, dans un court-métrage dirigé par le réalisateur, l’interprète de 007 accompagnait la reine d’Angleterre en hélicoptère jusqu’au stade où se déroulait la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres…