Carrie Fisher au casting de "Star Wars 9" : comment Leia va réapparaître à l'écran

Le premier "Action !" sera lancé mercredi 1er août, aux célèbres Pinewood Studios de Londres. L'épisode 9 de "Star Wars" (au titre encore inconnu), qui retrouve le réalisateur de l'épisode 7 J.J. Abrams, a levé le voile sur le casting de ce film qui viendra clore la troisième trilogie galactique née de l'imagination de George Lucas.





La quasi intégralité des acteurs à l'affiche des "Derniers Jedi" reprennent leurs rôles, de Daisy Ridley (Rey) à Adam Driver (Kylo Ren). Ils sont rejoints par les comédiens britanniques Naomi Ackie (vue dans "The Young Lady") et Richard Grant ainsi que par l'Américaine Keri Russell ("The Americans").