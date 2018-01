Cate Blanchett présidente : Cannes 2018 sera-t-il le festival des femmes ?

Autant dire que la sélection 2018, qui sera dévoilée en avril prochain, sera très surveillée. Et très commentée, forcément. "Notre rêve serait de faire un Festival sans les génériques afin que personne ne sache qui a réalisé les films", déclarait en 2015 Thierry Frémaux dans le cadre d’une table ronde organisée par Kering et Le Figaro. "Le Festival de Cannes est au bout de la chaîne, et non pas au début. Selon moi, la vraie question est la suivante : quels sont les autres maillons de la chaîne qui empêchent les femmes d'accéder à la profession de réalisatrice ? Et c'est cette question-là qu'il va falloir approfondir dans les années à venir." Contrairement aux idées reçues, la France n’est pas forcément en retard par rapport à ses voisins européens...





D’après un rapport publié l’an dernier par le Centre national de la cinématographie (CNC), 22.3% des films français sortis entre 2011 et 2015 étaient dirigés par des femmes, contre 19.7% en Allemagne et 10.2% en Italie. Et ce n’est sans doute qu’un début, puisqu’au cours de la décennie écoulée, la Fémis, l’école de cinéma française la plus reconnue, révèle avoir accueilli 51% d’élèves de sexe féminin. Reste ensuite à trouver des financements. Et c’est là que le bât blesse –encore. En 2015, la somme moyenne accordée à un film réalisé par une femme s’élevait à 3.5 millions d’euros, contre 4.7 millions pour un film réalisé par un homme…