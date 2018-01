Cate Blanchett, une actrice engagée pour présider le Festival de Cannes

Le choix est symbolique. Du 8 au 19 mai 2018, c'est l'actrice australienne Cate Blanchett qui sera la présidente du jury du 71e Festival de Cannes. Symbolique car après une année marquée par l'affaire Weinstein et la libération de la parole autour des actes de harcèlement sexuel, à Hollywood et partout ailleurs, c'est donc une personnalité engagée pour les droits des femmes qui sera le visage de la compétition phare du cinéma.





"Je viens à Cannes depuis des années comme actrice, comme productrice, pour les soirées de gala et pour les séances de compétition, pour le Marché même. Mais je ne suis encore jamais venue pour le seul plaisir de profiter de la corne d'abondance de films qu'est ce grand festival" a écrit l'actrice dans un communiqué.





De leur côté, le président du Festival, Pierre Lescure, et son délégué général, Thierry Frémaux, ont assuré : "Nous sommes très heureux d'accueillir une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre. Nos conversations, cet automne, nous promettent qu'elle sera une Présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse."