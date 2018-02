Ce qu’il faut retenir du mariage entre "Star Wars" et les créateurs de "Game of Thrones"

Comme Rian Jonson, David Benioff et D.B. Weiss se voient confier la lourde tâche d’écrire des films déconnectés des événements et des héros de la trilogie originelle. "Le Réveil de la Force", "Les Derniers Jedi", et sans doute l’épisode 9 auront donné l’occasion à la première génération de fans de retrouver les héros de leur jeunesse, Han Solo, Leia et Luke Skywalker, dont la lignée semble désormais éteinte. L'avenir de "Star Wars" se dessinera donc avec de tout nouveaux protagonistes. C’est un pari à la fois dangereux et excitant. Mais l’univers imaginé par George Lucas à la fin des années 1970 offre de multiples possibilités à ses prochains réalisateurs et scénaristes. Ce qui n’exclut par les droïdes rigolos et les combats au sabre laser…