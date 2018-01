César 2018 : "120 battements par minute" et "Au revoir là-haut" dominent les nominations

Un an après le triomphe de "Elle", le thriller sulfureux de Paul Verhoeven, et de sa comédienne Isabelle Huppert, l’Académie des César vient de dévoiler ce mercredi la liste des nommé à sa 43e cérémonie qui se déroulera le 2 mars prochain à la Salle Pleyel, à Paris. L'actrice espagnole Penelope Cruz recevra un César d'honneur et l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis ouvrira la soirée, dédiée à Jeanne Moreau.





La cérémonie des César 2018 sera animée par l'humoriste Manu Payet qui a annoncé la création d'un prix du public récompensant le film français ayant réalisé le plus d'entrées au cours de l'année écoulée. Ce devrait donc être "Raid Dingue", la comédie de Dany Boon qui a attiré 4.5 millions de spectateurs dans les salles.