César 2018 : 5 choses que vous ne saviez pas sur Nahuel Pérez Biscayart, la révélation de "120 battements par minute"

Enfin plutôt dans l’adaptation argentine, intitulée Amas de casa desperadas. Car avant d’embraser le grand écran, Nahuel a longtemps fréquenté les plateaux des telenovelas aux titres plus affriolants que les autres, Disputas, Sangre Fria, Mujeres asesinas… Une porte d’entrée dans le métier, plutôt qu’une fin en soi. "Si j’avais voulu devenir célèbre, j’aurais pu rester en Argentine et accepter toutes les novelas qu’on me proposait, confiait-il à Numero à l’occasion de la sortie de 120 battements par minute. Mais je préfère aller vers ce qui me fait peur, ce qui m’excite."