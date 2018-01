Champion du box-office depuis 10 ans, Dany Boon va enfin avoir droit à son César

Cette comédie, dans laquelle Dany Boon donne la réplique à Alice Pol, première recrue féminine de la célèbre unité d’élite, devance "Valérian et la Cité des mille planètes", le film de science-fiction de Luc Besson (4 millions d’entrées) et "Alibi.com" de et avec Philippe Lacheau (3.5 millions d’entrées). Ces trois films sont, au passage, les trois seuls français du top 10 de l’année écoulée, dominé par "Star Wars 8" et ses 7 millions d’entrées.





"Historiquement, Dany symbolise le triomphe du cinéma français", a confié ce mercredi Alain Terzian, le président de l’Académie des Césars au micro de LCI. "Je me bats régulièrement contre cette caricature qui veut qu'il y ait d'un côté le cinéma d'auteur, de l'autre le cinéma de comédie. Non ! Il y a le cinéma et le public. Et puis après, il y a ceux qui ont du talent et ceux qui rament. Tout ça fait partie de la même passion qui s'appelle le cinéma."