Les Champs-Elysées transformés en cinéma géant pour une projection des "Visiteurs"

OKAY - Pour la première fois, l'avenue parisienne des Champs-Élysées a été transformée le temps d'une soirée en cinéma géant, dimanche, avec la projection du film "Les Visiteurs" en présence d'un de ses acteurs Jean Reno. Pour le plus grand bonheur des nostalgiques de Jacquouille la Fripouille et Godefroy de Montmirail.