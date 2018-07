Comment Dwayne Johnson est devenu l’acteur le mieux payé de l’histoire

Il est partout. Star de sa propre série ("Ballers", dont la saison 4 sera diffusé en août sur HBO), il est à l’affiche d’au moins trois films par an. Du plus explosif (la saga "Fast and Furious" chez Universal ) au plus familial ("Vaiana, la légende du bout du monde" chez Disney). Ancienne star du catch reconvertie avec succès à Hollywood, Dwayne Johnson est aujourd’hui l’acteur le plus bankable de l’industrie du cinéma américain. Son simple nom suffit à lancer un projet.