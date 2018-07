Claude Lanzmann, le réalisateur de "Shoah", est mort à l’âge de 92 ans

Journaliste, écrivain, cinéaste et homme engagé, Claude Lanzmann est décédé jeudi 5 juillet à Paris, annonce Le Monde, qui a appris la triste nouvelle auprès de son entourage. Né le 27 novembre 1925 à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), il était notamment le réalisateur de Shoah, film documentaire de près de 10 heures, tourné entre 1976 et 1981, qui donnait la parole aux témoins de l’extermination des juifs d’Europe par les Nazis. Sorti en 1985, le film avait décroché un César d’honneur en 1986.





A l’époque, Claude Lanzmann disposait de plus de 350 heures de pellicule. De nombreuses images et témoignages, inexploités pour Shoah, lui permettront de réaliser Un vivant qui passe" (1999), "Sobibor" (2001), "Le rapport Karski" (2010), "Le dernier des injustes" (2013) et enfin "Les Quatre sœurs" qui après une diffusion sur Arte en janvier dernier, est sorti en deux parties ce mercredi au cinéma.