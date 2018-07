"Come as you are" : le film qui dénonce les thérapies de conversion des homosexuels

C’est un film fort, autant par son traitement que par son sujet. Dans "Come as you are", récompensé par le Grand prix du dernier Festival de Sundance, la réalisatrice Desiree Akhavan suit le parcourt de Cameron Post, une adolescente du Montana, forcée à suivre une thérapie de conversion sexuelle, après avoir été surprise avec la reine de beauté de son lycée. L’intrigue, inspirée du roman Emily M. Danforth, "The Miseducation of Cameron Post", se déroule dans les années 1990. Mais elle pourrait tout aussi bien être transposée aujourd’hui.





" 77000 jeunes suivent ce genre de thérapie en 2018, et c’est en progression constante", raconte à LCI la comédienne Chloë Grace Moretz, révélée dans la saga "Kick Ass" et qu’on pu voir depuis dans "Hugo Cabret" de Martin Scorsese ou "Sils Maria" d’Olivier Assayas. "Près d’un million de personnes sont passées par ces thérapies de conversion qui existent encore dans 38 Etats américains. Et c’est légal !", s’emporte-t-elle.