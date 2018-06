Coming-out en vue au royaume des superhéros Marvel

En 2016, Joe Russo, co-réalisateur du récent "Avengers : Infinity War" évoquait déjà cette possibilité. "Cela nous incombe à nous, les raconteurs d'histoire qui créons des films grand public, de nous diversifier autant que possible", expliquait-il dans une interview accordée au site "Collider". "Il est triste qu'Hollywood ait tant de retard par rapport à d'autres industries parce que notre activité figure parmi les plus visibles (...) D'autant plus que parce que raconter ces histoires prend alors une tournure plus intéressante, plus riche et plus vraie."