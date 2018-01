Cyber-harcèlement : Mélanie Laurent ne veut pas regarder la vidéo qui la fait passer pour prétentieuse

"Que les réseaux sociaux puissent engendrer des gens qui se qualifient eux-mêmes de haters, ça me sidère", lance la jeune femme. "Que valaient mes petits problèmes médiatiques face à ces lycéens auxquels je montrais 'Respire' et qui me confiaient souffrir depuis des mois ?", dit-elle à propos du film qu’elle a réalisé en 2014 et qui mettait en scène la relation destructrice entre deux ados.





Mélanie Laurent raconte avoir été "blessée que personne ne prenne sa défense dans les médias ni se demande pourquoi ce genre de bashing arrive rarement aux hommes." Elle déplore au passage la "misogynie" de "certains journalistes qui ont sous-entendu que mon chef opérateur réalisait mes films […] Et je ne parle pas des réalisateurs qui ne veulent pas tourner avec des actrices-réalisatrices parce qu'ils pensent qu'elles 'ne vont pas se laisser faire.'"