David Belle, juré à Gérardmer 2018 : son "parkour" a aussi bien inspiré les Yamakasi que Captain America

David Belle est le fondateur du "parkour", cette discipline sportive extrême née dans les années 90 consistant à franchir des obstacles en milieu urbain en combinant course, sauts et escalade : "Le parkour a commencé comme un phénomène urbain avant de se développer dans le cinéma et dans d'autres formes artistiques", nous raconte le juré du 25e Festival de Gérardmer qui a découvert le cinéma avec Bruce Lee et Jackie Chan.





"Quand j’ai commencé, je n'ai absolument pas soupçonné la force de résonance du parkour, à quel point ce que je faisais à Lisses (en Essonne) allait séduire dans le monde entier (...) Le phénomène nous a dépassés, on n’avait plus aucun contrôle là-dessus mais je pense que, ce qui a séduit dans cette discipline et ce pourquoi le cinéma s'y est intéressé, c'est parce qu'à une époque où il était possible de tout faire, de tout raconter, de tout montrer avec des effets spéciaux, on revenait un peu comme à l’époque de Belmondo, avec des acteurs capables d'exécuter eux-mêmes leurs cascades." De l'authenticité dans un monde d'artifices.