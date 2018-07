Déjà un projet de film sur le sauvetage des enfants de la grotte en Thaïlande

Il n’a pas perdu de temps. Michael Scott, patron de la société américaine Pure Flix Entertainment, a annoncé mardi soir son intention de tourner un long-métrage inspiré de l’incroyable sauvetage des 12 jeunes footballeurs thaïlandais et de leur entraîneur, prisonniers d’une grotte inondé en Thaïlande, qui a tenu en haleine les médias du monde entier pendant près de deux semaines. Et qui a trouvé son épilogue il y a seulement quelques heures avec la libération des derniers enfants et de l'entraîneur.





Ce producteur a un avantage non négligeable sur ses concurrents potentiels : il vit une partie de l’année dans le pays. Et grâce à ses contacts, il a déjà pu parler aux familles des garçons et à quelques-uns des 90 plongeurs qui ont participé à l’opération. L’un d’entre eux, le Sergent Saman Kunan, est décédé le 5 juillet dernier, après avoir épuisé sa réserve d’oxygène. "La bravoure et l’héroïsme dont j’ai été témoin est une incroyable source d’inspiration, donc oui c’est un film pour nous", a expliqué Michael Scott au Hollywood Reporter.