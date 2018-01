"Downsizing": mini-Matt Damon, grande comédie

Pas la peine d’être un Bogdanoff pour arguer que cette expérience physique et méta du rapetissement relève bien de l’insolite, d’un prétexte pour parler de l’état morose de l’Américain moyen au bout de son rouleau existentiel, prêt à tous les sacrifices, y compris la négation de soi et la perte des repères familiers, pour s’extraire du réel. La fin du monde a eu lieu, non pas dans un bang fracassant mais dans un soupir et personne ne l’a remarqué.





C’est d’ailleurs là que réside toute la beauté de Downsizing : raconter comment le héros, cet Américain moyen assoupi, abruti par la routine de son quotidien et, on l’imagine, par les convulsions actuelles de son pays, voit brusquement sa vie bouleversée. Comment il va, au moment où il s’y attendait le moins, tomber amoureux. Et comment il va devenir, enfin, quelqu’un. Même lorsque tout est foutu. Morale de cette fable aux allures de farce, zébrée d’éclairs mémorables: rapetisser ouvre les yeux, permet de voir plus clair et plus grand. En ces temps de débats binaires, voilà une jolie fantaisie anxieuse qui n’a pas toutes les réponses à ses questions, qui propose de ne pas passer à côté des choses compliquées et qui fait un bien fou.