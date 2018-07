Dwayne Johnson : "La lettre d’amour à Hong Kong qu’est Skyscraper va probablement ouvrir les esprits à Hollywood"

"Ne regarde pas en bas", se répète-t-il dans le film. Un conseil qu'on aurait presque eu envie de s'appliquer au moment de rencontrer Dwayne Johnson pour la deuxième fois en quelques jours. Rendez-vous est donné au Sky100, l'observatoire situé au 100e étage de l'ICC, la plus haute tour de Hong Kong. C'est à deux pas que se dresse le Pearl, l'immense immeuble fictif de 220 niveaux qui prend feu dans "Skyscraper", en salles ce mercredi 11 juillet.





"The Rock" y campe Will Sawyer, un ancien agent du FBI amputé d'une jambe qui fera tout pour sauver sa famille prisonnière des flammes. Y compris à escalader la façade façon Alain Robert avec pour simples outils du scotch aux pieds et aux mains. Prêt à tout, on vous dit. Alors oui, plus c'est gros, plus ça passe pour notre héros qui offre finalement tout ce qu'on attend d'un blockbuster d'été. Un divertissement pur qui pourrait bien bousculer les règles établies par Hollywood.