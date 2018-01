EN DIRECT - Golden Globes 2018 : suivez la cérémonie avec nous

Depuis les révélations à l’encontre d’Harvey Weinstein, une litanie de personnalités d'Hollywood comme les acteurs Dustin Hoffman ou Jeffrey Tambor, les producteurs et cinéastes Brett Ratner et John Lasseter, ont à leur tour été accusés d'abus sexuels. Parmi eux, Kevin Spacey, effacé du film Tout l’argent du monde quelques semaines avant la sortie en salle et remplacé par Christopher Plummer, nommé pour sa performance sur le tard comme meilleur acteur dans un second rôle. S’il monte sur scène pour récupérer la statuette dorée, fera-t-il abstraction de celui qu’il a remplacé et qui est depuis pestiféré dans l’usine à rêves ?