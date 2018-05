Encore un spin-off de "Star Wars" ? Disney prépare un film sur Boba Fett

Après avoir racheté Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards de dollars, Disney compte bien rentabiliser son investissement. Le magazine américain "Entertainment Weekly" révèle que l’écriture d’un film dérivé consacré au personnage de Boba Fett vient d’être confiée au réalisateur et scénariste James Mangold ("Walk the Line", "Logan"). S’il reçoit le feu vert de la firme aux grandes oreilles, il s’agira du troisième film dérivé de la saga "Star Wars", après "Rogue One", sorti en 2016, et "Solo", sur les écrans partout dans le monde cette semaine.





Le mercenaire masqué Boba Fett est apparu à deux reprises, dans "L’Empire contre-attaque", en 1980, puis "Le Retour du Jedi", en 1983. C’est lui qui livre le contrebandier Han Solo, interprété par Harrison Ford, à l’ignoble Jabba the Hutt. Personnage secondaire, interprété sous l’armure par le comédien Jeremy Bulloch, il n’en reste pas moins très populaire auprès des fans, faisant l’objet de plusieurs séries animées, bande-dessinées, jeux vidéo et produits dérivés.