"Fahrenheit 11/9" : Donald Trump dans le viseur du nouveau Michael Moore

"Comment en est-on arrivé là ? Et comment est-ce qu’on en sort ? Le film à voir avant qu’il ne soit trop tard". Le synopsis officiel du nouveau documentaire de Michael Moore annonce la couleur. Son titre ? "Fahrenheit 11/9", un clin d’œil appuyé à "Fahrenheit 9/11", la Palme d’or 2004 qui chroniquait les années Bush à partir des attentats du 11 septembre 2001. Cette fois, c’est le début de mandat de Donald Trump, élu officiellement le 9 novembre 2016, que le cinéaste américain a choisi d’explorer, à sa manière bien à lui.





Invité jeudi soir du talk-show de Stephen Colbert, l’intéressé a dévoilé de premières images dans lequel on le voit d’accéder à Mar-a-Lago,la propriété du président américain, en Floride, expliquant vouloir "entrer dans la Maison Blanche du Sud." Alors qu’une caméra de surveillance zoome sur Michael Moore, on peut l’entendre s’adresser au gardien : "Dites-lui juste que c’est moi !". Une scène qui fait écho à son docu de 1989, "Roger et moi", dans lequel il essayait de rendre visite au patron de General Motors, Roger B. Smith, alors que la firme venait de supprimer 30.000 emplois à Flint, Michigan, la ville du cinéaste.